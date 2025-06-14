Çorum Belediyespor’un Karate’deki başarısı devam ediyor.

Üç milli sporcu Moldova yolcusu. 15-25 Haziran tarihleri arasında Moldova’nın başkenti Kişinev’de yapılacak olan Uluslararası Kişinev Open Karate Şampiyonasında Çorum Belediyespor’dan ggençler 68 kiloda Hamza Alpman, gençler 76 kiloda Umut Kağan Kaymak ve ümitler 52 kiloda Yağız Gözübüyük milli takımda madalya mücadelesi verecekler.

Karate İl Temsilcisi ve Çorum Belediyespor Antrenörü Samet Türe yaptıkları çalışmalar sonunda milli takıma sporcu göndürmeye devam ettiklerini belirterek ‘2025 yılı Çorum Karatesi adına en parlak dönemini yaşıyor. Özelli genç sporcular ulusal ve uluslararası başarıları ile yükselen bir performans gösteriyorlar.

Türkiye genelinde Karate’ye olan ilgi hızla artarken Çorum bu yükselen illerin başında geliyor. Kulübün başarı odaklı çalışmaları ve genç yeteneklere verdiği önem sayesinde karate branşı ilimizde hak ettiği değeri görmeye başladı. Moldova’da yapılacak olan bu önemli şampiyona öncesinde sporcularımız yoğun bir çalışma dönemi geçirdiler. Fiziksel motivasyon anlamında yarışmaya hazırladık.

Milli forma ile uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek olan sporculara madalya hedefi ile tatamiye hazırladı. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Ay yıldızlı formayla ülkemizi temsil edecek gençlerimiz Çorum’un ve Türkiye’nin adını başarı ile duyuracaklarına inancımız tam’ dedi.