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Kaliteli sebze ve meyveyi uygun fiyatlarla müşterileri ile buluşturan Kardeşler Manavı 5 yaşına girdi.

Cemilbey Caddesi’nde ve Alaeddin Cami yanında iki şubesi ile hizmet veren Kardeşler Manavı 5 yaşına girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Müşterilerine meyve ve sebzenin en iyisini sunmak düşüncesiyle faaliyetlerini sürdüren Kardeşler Manavı, ayrıca kaliteli ürünü uygun fiyata satma anlayışından da taviz vermiyor.

Kardeşler Manavı sahipleri Ayhan Akyıldız ile Resul İsmail Erikli, 5 yaşına girmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Firma olarak müşterilerimize taze sebze ve meyveyi uygun fiyata verme düşüncesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müşteri memnuniyeti odaklı hareket ediyoruz” dediler.

Yaz aylarında çokça tüketilen karpuz ve kavunda da bir marka olduklarını ve ‘tarladan halka’ anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Akyıldız ve Erikli;

“Vatandaşlar hem biraz olsun serinlemek hem de sağlıklı bir yaşam için kavun ve karpuz tüketimine önem veriyor. Bizde kavun ve karpuzlarımızı bizzat tarladan alarak müşterilerimizin ağız tadına sunuyoruz” ifadelerini kullandılar.

Kardeşler Manavı-1 Cemilbey Caddesi’nde Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ni (Eski SSK Hastanesi) geçince, Kardeşler Manavı-2 ise Alaeddin Cami karşısında faaliyetlerine devam ediyor.