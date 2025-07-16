Çorum 'un Kargı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

Ziyarette Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Hamit Dereli, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, şehitlerin ruhu için dua etti.

Akman, 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda Türk milletinin vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıktığı kutlu bir direniş olduğunu belirterek, "Bu topraklar için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların fedakarlıkları hiçbir zaman unutulmayacak." dedi.

Ziyaretin ardından şehitler için mevlit okutuldu.