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1. Amatör Küme’de dün İskilip ilçe sahasında oynanan maçta Pakro Kimya İskilipgücüspor evinde Kargıücüspor’a 2-1 mağlup oldu.

Ligde üçer puanlı iki takımın maçında ilk yarıda karşılıklı ataklarla geçerken ilk yarının uzatma dakikalarında konuk Kargıgüçüspor Tolga’nın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda beraberlik için baskı kuran ev sahibi İskilipgücüspor 63. dakikada Coşkun ile skoru 1-1 yapan golü buldu.

Bu golden sonra ev sahibi takım galibiyet için yüklenirken 70. dakikada Kargıserispo’da Ahmet takımını yeniden öne geçirdi ve skoru 2-1 yaptı.

Maçın kalan bölümünde ev sahibi takımın beraberlik çabası sonuç vermedi ve rakibini deplasmanda 2-1 yenen Kargıserispor 6 puana yükselirken İskilipgücüspor ise 3 puanda kaldı.