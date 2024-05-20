Çorumlu yazar Burhan Buruk’tan Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’a övgü dolu sözler.

Kırmızı Siyahlı takımın bu sezon gösterdiği performans ve ardından play-off ilk turunda Kocaelispor’u elemesinin ardından Burhan Buruk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu mesajları yayınladı:

Çoğu bir takımı sahadaki 11 oyuncusuyla görse de Çorumlu gerçek kalbin başka yerde olrduğunu biliyor. Takım elbiseli adamları bir kenara bırakın ve gözlerinizi tribünlere çevirin, orada bir kulübü ileriye taşıyan tutkuyu bulacaksınız.

Oğuzhan başkan unvan ve kupalardan çok daha fazlasını temsil ediyor. O lider motive edici, aileden biri. Başkaları statüye tutunurken o dayanışmaya tutunuyor. Bunu birlik ve beraberlikte buluyor. Her maç sadık taraftarlarının yanında umudunu dile getiriyor.

Tezahüratlar tek ağızdan çıkıyor, kalabalık şöhretten çok onun coşkusuyla uyanıyor. Onnun yanında soyunma odası ve tribünler arasında hiç bir ayrım yok. Örnek liderlik eden miş gibi görünme iddiasını ortadan kaldıran biri. Zorluklara rağmen onun istikrarlı eli Çorum’a yol göstererek sadece disiplini değil, birlikteliği de tesis ediyor.

Onunki insanlık aracılığıyla başarıya öncülük eden, herkesi ortak bir hahayde birleştiren vizyon. Her zafer kollektif çalışmanın sonucudur. Aileden aldığı disiplin bunu ona öğretmiş, Bazılarının şehirden başka bir şey görmediği yerde, Oğuzhan bu topluluğa ilham veriyor. Onun liderliği uyuyan bir devi uyandırıyor. Birlik ve beraberlik sayesinde dağların bile hareket ettirilebileceğini hatırlatıyor,. Çekingen kişiler onda cesaret bulurken, cesur kişilerse onda amaç buluyor.