Okul Sporları Yıldızlar Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular iki gümüş altı bronz madalya kazandılar.

15-18 Mayıs tarihleri arasında Sinop’ta yapılan Okul Sporları Yıldızlar Muay Thai Türkiye Şampiyonasında erkekler 57 kiloda Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Toprak Özdlir ve bayanlar 60 kiloda Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu öğrencisi Sıla Uşak final maçlarında rakiplerine yenilerek ikinci oldular ve gümüş madalyanın sahibi oldular.

Bayanlar 33 kiloda Ahmet Tevfik İleri Ortaokulundan Ecrin Nazlı Çağlar, 42 kiloda Mimar Sinan Ortaokulu’ndan Ecrin Su İlhan erkekler 48 kiloda Yavruturna Ortaokulu’ndan Ömür Köse, 51 kiloda Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan Şeyma Salman ve erkekler 60 kiloda Çorum Belediyesi Prof Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Şükrü Bozkan ise sıkletlerinde üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.