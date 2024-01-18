Çorum İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Haydar Çifçi’nin ablası Hatem Tufan (60) vefat etti.

Çorum Merkez Bektaşoğlu Köyü’nden gelme, Petek ve Ali Çifçi’nin kızları, merhum Sadık Tufan’ın eşi, Emrah ve Kadir Kamber’in annesi, Haydar ve Ayhatun’un ablaları Hatem Tufan, yakalandığı ilik kanserine bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

KARI-KOCA 2 AY ARAYLA VEFAT ETTİ

Hatem Tufan’ın eşi Sadık Tufan da yaklaşık 2 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.

Eşinin vefatından 2 ay sonra hayata veda eden Hatem Tufan, ailesini ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumenin cenazesi İzmir-Bornova’da Doğançay Mezarlığında toprağa verildi. (Haber Merkezi)