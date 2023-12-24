İran'da ismi açıklanmayan bir hasta karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvurdu. Dayanılmaz ağrı nedeniyle hastaneye başvuran hastanın midesinden 450 parça metal çıkartıldı. Ahvaz İmam Humeyni Hastanesi Başhekimi Ahmed Rıza Muhtedi çıkartılan metal parçaların arasında çivi, cıvata ve somunların olduğunu söyledi.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ahvaz İmam Humeyni Hastanesi Başhekimi Ahmed Rıza Muhtedi, yapılan ameliyatın sonrasında hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Ancak metal parçaların hastanın midesinde bulunmasının nedeni henüz netlik kazanmadı.