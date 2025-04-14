Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kayıkla balık tutarken dengesini kaybedip denize düşen Enver Gencel'in (65) cansız bedenine ulaşıldı.



Olay, 13 Nisan Pazar günü saat 15.00 sıralarında Kumluova Mahallesi Çayağzı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, balık avlayan Enver Gencel (62) henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek tekneden denize düştü.

Şahsın düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı dalgıç ekibi sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramalar neticesinde, Gencel'in cansız bedeni Kaş ilçesi Kalkan açıklarında bulundu.

Kalkan'a getirilen Gencel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.