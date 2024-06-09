İstanbul'da bir süre önce aile hekimliğinden istifa edip Antalya'ya yerleşen doktor Deniz Toman (32), Serik ilçesi Aşağıoba Mahallesi Kargıcak mevkisindeki yakınlarını ziyarete geldi.
Toman'dan, 4 Haziran saat 22.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Yakınlarının başvurusu üzerine jandarma ekipleri Toman'ın bulunması için çalışma başlattı.
YAKLAŞIK 2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Jandarma, Toman'ın cansız bedenini, babasının evinin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki ormanda çalıların arasında buldu. Jandarma ve savcılık olay yerinde inceleme yaptı.
İntihar şüphesini değerlendiren jandarmanın incelemesi sürüyor. Toman'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.