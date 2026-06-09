Turnuvada çeyrek final için umutlanmak isteyen iki takımın maçında Vizyon Tarım, Ata-Ser Yapı karşısında geriden gelerek kazandı ve üç puanla umutlandı.

Maçın 19. dakikasında Doğarcan’ın golü ile Ataser Yapı takımı 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarının başında Serhat ile skoru eşitleyen Vizyon Tarım, Okan ile öne geçti. Ata-Ser Yapı’dan Sabri 42. dakikada kırmızı kart görerek on kişi kaydı ve Viszyon Tarım Okan’ın iki golüne Ata-Ser Yapı bir gol ile cevap verdi maçtan 3-1 galip ayrılan Vizyon Tarım ilk üç puanını alırken Ataser Yapı ise bir puanda kaldı.