Köy ziyaretlerini sürdüren Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım, Kirenci köyünde kışlık hazırlığı yapan hanımlarla birlikte yufka ekmeği açtı.

Göreve geldiği günden bu yana halkla iç içe olan ve köy köy gezerek vatandaşların şikayetlerini ve taleplerini dinleyen Kaymakam Bilge'nin bu sefer ki durağı Kirenci köyü oldu.

Köy halkıyla bir araya gelen Kaymakam Bilge, yufka ekmeği açarak geleneksel mutfak kültürüne eşlik etti.

Köylüler de Kaymakam Bilge Yıldırım’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilgi ve samimiyeti için teşekkür ettiler.