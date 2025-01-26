Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, görev süresi sona eren Kaymakam Muhammed Sağır’a veda yemeği verdi. Programa kurum amirlerinin yanında ilçe halkından da katılım oldu.

Yemekte konuşan Başkan İsbir, Kaymakam Muhammed Sağır’a görev süresince göstermiş olduğu başarılı çalışmalar için teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Kaymakam Muhammed Sağır ise süreç boyunca ilçe halkının ve personelin göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)