Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı’yı ziyaret etti.

Başkan İsbir, ziyarette Ortaköy ilçesine yapılacak olan projeler hakkında desteklerini beklediklerini dile getirerek ve yeni dönemdeki fırsatlar hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek TKDK’nın bölge ekonomisine katkı sağlayacak yatırımların önünü açtığını vurgulayarak, Başkan İsbir’e ziyareti için teşekkür etti. (Haber Merkezi)