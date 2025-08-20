Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, minik öğrencilerin gezi isteklerini geri çevirmedi.

Başkan İsbir, Ortaköy Müftülüğü Merkez Kız Kur’an Kursu öğrencilerini makamında kabul etti. Kur’an Kursu öğretmenleri ile beraber öğrenciler Başkan Taner İsbir’i ziyaret ederek hafta sonu yapılacak olan piknik için araç taleplerini dile getirdiler.

Başkan İsbir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öğrencilerin istekleri bizim için emirdir” dedi.

İsbir, gerekli yardım yapmaya devam edeceklerini ve araçlarını daima hazır olduğunu söyleyerek öğrencilere iyi eğlenceler diledi. (Haber Merkezi)