Tahmini Okuma Süresi: dakika

FATİH AKBAŞ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın, Cumhur İttifakına yönelik eleştirilerine tepki gösteren ve Türk askerine hakaret eden CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na da neden tepki göstermediğini sordu.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen MHP İl Kongresinde konuşan Milletvekili Vahit Kayrıcı, 2024 yılında yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak Çorum’da belediyelerin tamamını alacaklarını söyledi.

Kayrıcı konuşmasında CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'a da tepki gösterdi.

"Mehmet Tahtasız gerçekten vatanını seviyorsan Sezgin Tanrıkulu’na iyi yada kötü bir kelime et" diyen Kayrıcı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sayın Mehmet Tahtasız gerçekten vatanını seviyorsan Sezgin Tanrıkulu’na iyi yada kötü bir kelime et. Konuşamazsınız. Çünkü o kaynaktan beslenmeye çalışıyorsunuz. Eğer bir kelime edersen teşekkür edeceğim. Masanın altına, partinin içine PKK’yı doldurdunuz. Bu millet bunları yemez. Ekonomi cebini vurdu diye bu millet vatanını satmaz. O ittifak zillet ittifakıdır. Hamaset yapmadan Çorum’a hizmet edelim. Her dönem Çorum’da milletvekiliniz vardı. Neden hizmet etmedin. Elinde bir bakanlık kadar bütçesi olan İzmirli kokudan dertli. İstanbul’da otobüs kalmadı. Millet işine yürüyerek gidiyor. Ankara’nın durumu belli. Adana’yı Mersin aldınız. Bir çivi çaktınız mı? Lafla peynir gemisi yürümüyor. Hizmeti biz yaparız. Önce 2 yıl içinde deprem bölgesini tekrar ayağa kaldıracağız. Bu arada Çorum’un da meseleleri ile ilgileneceğiz. Biz Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içindeyiz. Yanlış yapanları da atarız. Cumhur İttifakı olarak Çorum’da belediyelerin tamamını alacağız. 2 yılın sonunda Türkiye, dünya da oyun kuran, bölgesinin yıldızı bir ülke olacak. Mazlumları ezdirmeden dünyaya yön vereceğiz."