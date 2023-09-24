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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Kongresi bugün yapıldı. Kongrede tek aday olan Mehmet İhsan Çıplak, MHP İl Başkanlığına seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongrede ilk olarak divan heyeti seçildi.

Divan Başkanlığına MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, katip üyeliklere ise İlhan Kara, Hüseyin Esenyel ve Arslan Kaynar seçildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kongreye gönderdiği mektubun okunmasının ardından faaliyet ve mali raporlar okunarak ibra edildi.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, yaptığı konuşmada, “2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu” temasıyla yerel seçimlere hazırlık sürecini başlattıklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz günden itibaren bizlere tevdi edilen bayrağı daha yükseğe çıkarma arzusu içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her gün onlarca hemşerimizle bir araya geliyor, hasbihâl ediyor, bunun anında partimize üyelik başvurusu yapan onlarca arkadaşımıza rozetlerini takıyoruz” dedi.

‘ÇORUM'DA YENİDEN BİR GÖNÜL SEFERBERLİĞİ HAREKETİ BAŞLATTIK’

Çorum'da yeniden bir gönül seferberliği hareketi başlattıklarını belirten Mehmet İhsan Çıplak, “Bu amaçla seçilen teşkilatlarımızla birlikte mahalle mahalle, köy köy, belde belde, sokak sokak temsilcilikler oluşturup tüm hemşerilerimizle kucaklaşacağız.

Kamu işçilerimizin temsilcileri, memur sendikaları, özel sektör çalışanlarımızın temsilcileri ve esnaf odalarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinleyip çözüm önerilen sunacağız omuz omuza, gönül gönüle hareket edeceğiz. Kutlu yürüyüşümüze katılmak, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin gerçekleşmesine omuz vermek, merkezi yönetimle yerel yönetim arasında sarsılmaz köprü inşa etmek isteyen kim varsa gönlümüz onlara açıktır. Dün herhangi bir sebepten partimizle dargın olmuş Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir vesile ile ayrılmış fiziken değilse bile aklen ve fikren aramızda olan, gönlü ve yüreği bizimle beraber olan herkesi birliğe, beraberliğe, kucaklaşmaya davet ediyoruz”şeklinde belirtti.

Mehmet İhsan Çıplak’ın başkanlığında oluşan yönetimde şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu:

“Ali Beyaz, Abdullah Dalyan, Adem Bıyık, Ahmet İmal, Ahmet Yağmur Çırak, Aytaç Hızarcı, Celal İrtürk, Derviş Bolat, Erdal Taş, Faruk Menteş, Abdullah Furkan Yılmaz, Hakan Alagöz, Hasan Şahin, Mehmet Konyalıoğlu, Mustafa Özcan, Mustafa Karaca, Mustafa Pekel, Mustafa Serdar Avcu, Okan Arık, Ramazan Yolcu, Sinan Eryücel, Talip Kazak, Tuncay Koçak, Yener Ceylan.

Disiplin Kurulu: Ahmet Namlı, Alparslan Bilgin, Ertuğrul Onan, Hakan Kaan Uz, Hasan Kalyoncu, Oğuzhan Özyol, Uğur Sarı.

Üst Kurul Delegeleri: Mehmet İhsan Çıplak, Ahmet Kurtbaş, Orhan Özyol, İsa Duru, Selim Dölcü, Mehmet Aktaş, Ali Beyaz, Ahmet Yağmur Çırak, Abdullah Dalyan, Abdullah Furkan Yılmaz, Mustafa Serdar Avcu, Ahmet İmal, Hasan Şahin, Arslan Kaynar, Hüseyin Esenyel, İsmail Lek.”