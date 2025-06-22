Son günlerde Sivas başta olmak üzere Türkiye genelinde şehir merkezlerinde sıkça görülen yılanlar, halkta tedirginlik yaratıyor. Özellikle işlek cadde ve sokaklarda kaydedilen görüntüler, bu canlıların kent yaşamına ne kadar yaklaştığını gözler önüne seriyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Atalay Uslu’ya göre, şehirde yılanların bu denli artış göstermesinin temel nedeni, fare popülasyonundaki hızlı yükseliş.

"KEDİLER MAMA İLE DOYUYOR, FARE PEŞİNDE GİTMİYOR"

Prof. Dr. Uslu, şehirlerde artan fare sayısının, bu hayvanlarla beslenen yılanları kırsaldan kente çektiğini belirtiyor. Bu durumun zincirleme bir ekosistem bozulmasının sonucu olduğunu vurgulayan Uslu, “Sokak hayvanları için bırakılan mamalar, kedilerin doğal avcılık içgüdülerini bastırıyor. Artık kediler fare peşine düşmüyor. Hatta fareler de bu mamalardan beslenmeye başladı. Fare sayısı arttıkça, onları avlamak için yılanlar da şehre geliyor” dedi.

Ayrıca, yılanların doğal düşmanları olan yırtıcı kuşların şehir yaşamında bulunmamasının da bu artışı pekiştirdiğine dikkat çekti. Uslu, özellikle yaz aylarında her köşe başına mama bırakmak yerine su konulmasının daha doğru olacağını, kedilerin kendi besinini bulabilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

"DOĞAL DENGEYİ BİZ BOZUYORUZ"

Sokaklardaki kontrolsüz besleme noktalarının, ekosistemi doğrudan etkilediğini belirten Uslu, şu uyarıda bulundu:

Doğada hiçbir boşluk boş kalmaz. Kediler işlevsiz kaldığında, fareler çoğalır. Farelerin çoğalması yılanları çeker. Biz farkında olmadan bu zincirin her halkasına etki ediyoruz. Oysa doğal döngüye müdahale etmeden yaşam alanlarını dengelememiz gerekiyor.

"YILANLA KARŞILAŞIRSANIZ DOKUNMAYIN, İHBAR EDİN"

Vatandaşlara yılanlarla karşılaşmaları durumunda sakin kalmaları ve kesinlikle müdahale etmemeleri gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Uslu, “Zehirli mi değil mi o an anlamak mümkün değil. Yılana zarar vermeye çalışmak hem insan için risklidir hem de ekosistemi daha da bozar. En doğru adım, belediye ekiplerine haber vermek olacaktır” ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, uzmanlara göre şehirde artan yılan popülasyonu sadece doğal bir sonuç değil; insan davranışlarının yol açtığı ekolojik bir tepki. Bu döngüyü kırmak için hem bilinçli hareket etmek hem de doğal dengeye saygı göstermek gerekiyor.