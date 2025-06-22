Avusturya’da dikkat çeken bir tıp skandalı yaşandı.

Vorarlberg eyaletinde yaşayan Türk kökenli bir ailenin üç doktor kızlarından en küçüğü, genetik olarak ailesiyle arasında olan farklılıklardan şüphelenerek DNA testi yaptırdı.

Testin sonuçları ise şaşırtıcıydı.

3 KIZIN DA DNA'SI BABAYA UYMADI

Genç kız, babasıyla arasında hiçbir kan bağı olmadığını gördü.

Genç kız durumu ailesiyle paylaştıktan sonra panikleyen anne, diğer 2 kızına daha DNA testi yaptırdı.

Diğer kızların da babaları sandıkları kişinin, biyolojik babaları olmadığı öğrenildi.

FARKLI KİŞİLERİN SPERMLERİNİ ENJEKTE ETTİ

Tiroler Tageszeitung gazetesinde yer alan habere göre,1990’lı yıllarda Steiermark’ta bebek sahibi olmak için tedavi gören çiftin doktoru, ilk şüpheli olarak akıllara geldi.

İddialara göre doktor, kadına 14 farklı seansta, bilgi ve rızası olmadan yabancı donör spermi enjekte etti.

Kadın, yalnızca doğurganlık artırıcı bir ilaç uygulandığını sanarak, doğal yolla hamile kalacağını düşünüyordu. Ancak bu yöntemle üç kızı dünyaya geldi.

BİYOLOJİK BABA SPERMİNİN KULLANILDIĞINDAN HABERSİZ

DNA veri tabanları üzerinden araştırma yapan genç kız, biyolojik babasını buldu.

Şoke edici detay ise, biyolojik baba, 1990’larda aynı doktora sadece hormon testi için başvurmuş ve sperminin izinsiz şekilde saklanıp kullanıldığından tamamen habersizmiş.

HEPSİNİN BABASI FARKLI KİŞİ

Bir diğer dikkat çeken detay ise, kızlarının babalarının aynı kişi olmadığı.

Doktorun her seferinde farklı bir donörü kullanmasından dolayı kızların babalarının farklı kişiler olduğu belirlendi.

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Şüpheli doktorun, hastane kayıtlarının “su baskını” ya da “taşınma sırasında kayıp” gibi bahanelerle yok olduğunu iddia ettiği belirtildi. Aynı doktorun başka bir kadın hastaya da benzer uygulamalar yaptığı yönünde bulgular olduğu ifade edildi.

Aile, doktor hakkında Graz Savcılığı’na ağır dolandırıcılık suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu, ayrıca sivil mahkemede tazminat davası açıldı. Ancak ailenin avukatına göre ailenin amacı maddi değil, gerçeklerin ortaya çıkması ve başka mağdurların da kendilerini göstermesi.