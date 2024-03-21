Samsun'da tartıştığı karısı kendisini polise şikayete giderken yolunu kesen öfkeli koca tüfekle 1 çocuk annesi eşini vurarak yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İlyasköy Mahallesi'nde ikamet eden Bahar V. (20) ile 1.5 yıllık evli olduğu eşi Cengiz Y. (25) arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu evinden dışarı çıkan 1 çocuk annesi Bahar V., taksiye binip eşini şikayet için polis merkezine gitmek için yola çıktı. Kendi araçları ile eşinin peşinden giden Cengiz Y., taksinin önünü aracı ile kesip eşini taksiden indirip polise şikayete gitmesine engel olmaya çalıştı. Cengiz Y. eşinin kendisiyle gelmemesi üzerine sokak ortasında tüfekle ateş açarak yaraladı. Sağ ayağından vurulan Bahar V., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz Y. ise olaydan sonra kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.