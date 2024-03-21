Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ile Türk Toplulukları ve Akraba Komitesi Başkanı Ertuğrul Külcü, Nevruz Bayramı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Nevruz’un sevinç ve kıvanç kaynağı, köklü bir milli bayram olduğunu belirten Külcü ve Köroğlu, mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

“Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya ve Orta Asya’yı kapsayan Türk kültür coğrafyasında, milyonlarca soydaşımızın coşkuyla kutladığı Nevruz Bayramı’na ulaşmış bulunuyoruz.

Yabancı kültürlerin yoğun baskıları ve tesirine rağmen, diline, değerlerine ve geleneklerine sahip çıkarak, kendisini büyük millet yapan hasletlerini nesilden nesile aktarmayı başaran aziz milletimiz için Nevruz, sevinç ve kıvanç kaynağı, köklü bir milli bayramdır.

Tarihi ve kültürel kökleri itibariyle bir Türk bayramı olan Nevruz; toplum hayatında birlik ve beraberliğin işareti olarak binlerce yıldır aziz milletimizin varolduğu her coğrafyada yaşayagelmiş önemli bir bayramdır.

Nevruz, yalnızca bir mevsim döngüsünün, bolluk ve bereketin başlangıcı değil, Türk milleti için; yorgunluk, yılgınlık, korku ve umutsuzluğun geride bırakılarak maddi manevi diriliş ve doğruluşun da simgesidir. Barış ve huzur, kaynaşma ve kucaklaşma fırsatı olan Nevruz, binlerce yıl önceki milli destanlara göre; Türk’ün büyük zorluklardan, bir bozkurdun yol göstericiliği sayesinde kurtuluşunun da yıldönümüdür.

Yakın tarih içinde yaşadığımız ağır kültürel erozyona ve yabancı kültürlerin yoğun tesirine rağmen, diline, değerlerine ve geleneklerine sahip çıkarak nesilden nesile aktarmayı başaran büyük Türk milleti için Nevruz, sevinci ve kıvancı sınır ötesine de taşan gerçek ve köklü bir milli bayram günüdür.

Anadolu’da yaşadığımız sosyo-kültürel değişim nedeniyle kültürel değerimizi ihmal ettiğimiz bir dönemde, daha yakından tanımaya başladığımız Türk Dünyasında, Nevruz’un nasıl bir heyecana, kaynaşmaya, mutluluğa dönüştüğünü görerek, bu kutlu güne yeniden sarılmamız ve anlamına nüfuz etmemiz hepimiz için sevindirici olmuştur.

Türk kültür coğrafyasında birlik, dirlik, ümit ve kardeşliği sembolize eden Nevruz bayramının bu anlamını, son yıllarda ihanetleriyle yozlaştırmak isteyen mihraklara azız milletimiz izin vermemiş, ne mutlu ki, bu tarihi güne yeniden ve daha büyük bir heyecan ile sahip çıkmasını bilmiştir. Nevruz Bayramı bir mezhebin, bir cemaatin, bir kabilenin, bir bölgenin bayramı değildir. Nevruz Bayramı Yüce Türk Milletinin bayramıdır.

Son yıllarda beyhude bir çabayla bölücü zihniyetin hain emelleri için kullanmaya çalıştığı Nevruz’un; milletimize bolluk, bereket, mutluluk getirmesi en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, Nevruz Bayramı’nı en kalbî duygularımızla kutluyor, Nevruz’un anlamına uygun olarak kardeşlik, kucaklaşma ve kaynaşma sağlamasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz.”

(Haber Merkezi)