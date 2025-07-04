Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında keneyle mücadele için üretilen 7 bin 500 adet keklikten 150'si daha Yozgat'ta doğaya salındı.

İlde son bir ayda yaklaşık bin kekliğin doğaya salındığı belirtildi.

Yozgat Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve DKMP Yozgat Şube Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı programla doğaya salınan kekliklerin ekosistemin dengesine katkı sağlaması ve tarım alanlarında zararlı böceklerle doğal mücadeleye destek olması bekleniyor.

Yozgat’ta bugüne kadar 215 bin keklik üretilirken, 30 bin 650 adet keklik ilde doğaya salındı.

Bu yıl üretilen 7 bin 500 adet keklikten ise toplam bin tanesi ilde doğaya salınırken, diğer keklikler Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Amasya, Çorum, Bolu ve Yozgat’a tahsis edildi.

Spor Vadisi’nde 150 adet kekliğin doğayla buluştuğu programa katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, hem ekolojik hem de biyolojik dengeyi korumak üzere Yozgat’ta yetiştirilen kekliklerin temsilen doğaya salımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Vali Özkan, "Sadece burada değil, çeşitli ilçelerimizde ve beldelerimizde kaymakam arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiler. Bu ay içerisinde salınımını gerçekleştirdiğimiz keklik yaklaşık bini buldu. Bu rakam artarak devam edecek. Hemşehrilerimizden beklediğimiz doğal dengeye hassasiyet göstermeleridir" dedi.



"Yangına sebebiyet verecek atıkları doğada bırakmayalım"

Güncel konulara da değinen Vali Özkan, "Özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde halihazırda süren devletimizin, milletimizin el birliğiyle mücadele ettiği orman yangınları var. Lütfen ormanlık alanlarda, ormanlık alanlara yakın kontrolsüz alanlarda ateş yakmayalım, sigara izmariti atmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek cam ve cam türevi çöplerimizi, atıkları doğada bırakmayalım. Yozgat’ta bir sorun yaşamaksızın şu saate geldik. İnşallah bundan sonra da olmaz" ifadelerini kullandı.



"Bu yıl hedefimiz 4 milyon ağacın toprakla buluşması"

Ağaçlandırma çalışmalarına da devam edildiğini belirten Özkan, "Bu seneki hedefimiz 4 milyon. Orman teşkilatımız çalışmalarına başladı. Yılsonunda bizim de yapacağımız dikimlerle bu yıl içerisinde 4 milyon ağacımızı Yozgat’ta toprakla buluşturmuş olacağız. Ayrıca Tarım Müdürlüğümüz de sahada. Hasat çalışmaları devam ediyor. Biçer ve verim kontrollerini yapıyorlar. Yaklaşık 50 köyü etkileyen bir dolu yaşadık. Hasar tespit çalışmaları tamamlanmak üzere, bakanlığımıza ileteceğiz" dedi.