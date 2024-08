Çorum Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat ve yürütme kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat, Genel Sekreter Mustafa Gökgöz, Engelli Meclisi Başkanı Neslihan Hüsülüoğulları, Gençlik Merkezi Başkanı Mehmet Aşgın ve yürütme kurulu üyeleri Arif Çınar, Metin Kaşar, Şahin Özcan, Yılmaz Kılcı, Firdevs Yallçın, Soner Buğdaylı, Hasan Kiraz, Yusuf Canbolat ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya Başkan Aşgın ile bir süre görüşerek sohbet etti. Kent Konseyi’nin çalışmaları hakkında bilgiler veren İsmail Yağbat, meclis gündemleri ve faaliyetler ile alakalı bilgiler vererek “Çorum’da kenarda kalmış meselelerle ilgili farkındalık oluşturulmasını amaçlıyoruz. Şehrin menfaatine konu olan tüm konular üzerinde daha gayretli çalışacağız. Farkındalık, eğitim, kültürü yaşatma ve tavsiye verici programlar ile Kent Konseyi’nde Çorum modeli üretme gayretine gireceğiz. Kent Konseyinden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kent Konseyinin Çorum’un ortak paydası olduğunu belirterek Kent Konseyine desteklerinin her zaman süreceğini vurguladı. Yeni seçilen yönetim kurulunu tebrik eden Başkan Aşgın, “Gelecek nesillere olan borcumuzu sorumluluğumuzu yerine getirecek olan önerilere her zaman açığız. Biz de her zaman kent konseyin arkasındayız, yanındayız. Destek vermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Çorum Kent Konseyi 8’inci Dönem Yürütme Kurulu Başkanı İsmail Yağbat olurken, Mustafa Gökgöz Genel Sekreter oldu. Yürütme kurulunda mahalle muhtarları da yer aldı.