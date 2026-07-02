Hitit Üniversitesi’nde, görme engelli annelerin çocuklarının aşı takibini daha kolay ve bağımsız yapabilmesi amacıyla sesli uyarı ve Braille alfabesi desteğine sahip "Dijital Çocukluk Çağı Aşı Kartı" geliştirildi.

Proje, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından faydalı model olarak tescillendi.

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Yılmazel, İskilip Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çalmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Dr. Emre Keleş ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Reşit Haboğlu tarafından yürütülen proje, çocukluk çağı aşılarının düzenli şekilde takip edilmesini amaçlıyor.

Geliştirilen akıllı dijital kart, özellikle görme engelli annelerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Gülay Yılmazel, cihazın kolay taşınabilir ve pratik bir yapıda tasarlandığını söyledi.

Dijital kartın arka bölümünde T.C. Sağlık Bakanlığının çocukluk çağı aşı takviminin Braille alfabesiyle yer aldığını belirten Yılmazel, "Kullanıcılar cihaz üzerindeki butona bastıklarında yaklaşan aşı tarihine kalan süreyi sesli olarak anında öğrenebiliyor" dedi.

Cihazın sıradan bir hatırlatma sisteminin ötesinde olduğunu ifade eden Yılmazel, Bluetooth teknolojisi sayesinde kartın aile sağlığı personeli tarafından güncellenebildiğini aktardı.

Yılmazel, "Çocuğun aşı takvimi dijital ortamda güvenli şekilde kayıt altına alınabiliyor.

Aşı tarihine yaklaşıldığında cihaz, aşı uygulanıncaya kadar 24 saatte bir sesli uyarı vererek unutulmaların önüne geçmeyi hedefliyor" diye konuştu.

Cihazın çocuğun gelişim sürecine uygun şekilde hazırlandığını belirten Yılmazel, "Çocuk 48 aylık oluncaya kadar sistem aktif olarak çalışıyor. Kayıtlı aşı bilgilerinin silinmesine veya değiştirilmesine izin vermeyen sistem, ebeveynler ve sağlık çalışanları için güvenilir bir takip mekanizması sunuyor" ifadelerini kullandı.

Dijital kartın E-Nabız ve Sağlık Bakanlığının mevcut dijital sağlık altyapılarıyla uyumlu çalışabilecek şekilde tasarlandığını vurgulayan Yılmazel, sistemin farklı şehirlerde ya da farklı sağlık kuruluşlarında da aşı takibinin kesintisiz sürdürülmesine katkı sağlayabileceğini belirtti. Yılmazel, "Görme engelli annelerin çocuklarının aşı süreçlerini tamamen bağımsız bir şekilde takip edebilmesine katkı sağlamayı amaçlayan bu dijital kartın, sağlıkta erişilebilirlik uygulamalarına ve koruyucu sağlık hizmetlerine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz" dedi.