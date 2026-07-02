Çorum’un Alaca ilçesinde Alaca Belediyesi’nde görev yapan memurları kapsayan 2026 Yılı Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

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İmzayı Alaca Belediye Başkanı Şerif Aslan, Türk Yerel Hizmet-Sen Yozgat-Nevşehir-Çorum Şube Başkanı Uğur Sağlamer, Başkan Yardımcıları Şakir Mavili ve Bekir Surgur ile İşyeri Temsilcisi Erdal Öztürk’ün katılımıyla attı.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan; “Çalışanlarımızın haklarını korumaya ve belediyemizi daha ileriye taşımak için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. İmzalanan sözleşmenin tüm personelimize ve şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını dileriz.” dedi

Muhabir: Yüksel Basar