Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 4 Temmuz Cumartesi günü Çorum’da bir dizi ziyaret ve program gerçekleştirecek.

Milli Yol Partisi İl Başkanı Feyzullah Vatansever ve Teşkilat Başkanı Ömer Keleş, gazetemize gerçekleştirdikleri ziyarette program hakkında bilgi verdi.

Feyzullah Vatansever, Genel Başkan Remzi Çayır’ın 4 Temmuz Cumartesi günü Çorum’da olacağını belirterek, saat 11.00’de Şöhretler Aspava’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geleceğini ifade etti.