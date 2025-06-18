Hasibe ve Musa Özgen çiftinin oğulları Abdullah ile Mualla ve Hasan Kılıçarslan'ın kızı Zeynep ömür boyu mutluluğa evet diyerek hayatlarını birleştirdiler.

Geçtiğimiz pazar günü Çırağan Sarayı 1. Nolu Düğün Salonu'nda düzenlenen görkemli bir düğün ile evlatlarının mürüvvetini gören Kılıçarslan ve Özgen aileleri bu mutlu günlerinde yanlarında olan eş, dost, akraba, yakından ve uzaktan katılan çok sayıda davetliye katılımları dolayısıyla teşekkür ettiler.

Nikah merasiminin de düğün salonunda yapıldığı törende genç çiftin nikahlarını Çorum Belediyesi Evlendirme Memuru Süleyman Delice kıyarken gelinin şahitliğini dayısı Hüseyin Akkaya, damadın ise Mustafa Hatal yaptı.

Gecenin sürprizi ise Galatasaray taraftarı olan gelin ve damadın pasta merasimi sırasında sahneye Galatasaray formasıyla ve aşkın olayım şarkısını söyleyerek çıkmaları oldu.

Genç çift düğün hazırlıkları esnasında şampiyonluk kutlamalarına katılamadıkları için bu mutlu günlerinde sevdiklerinin önünde çifte mutluluk yaşamak için böyle bir planlama yaptıklarını söylediler.

Eğlenceli bir şekilde devam eden düğünün sonunda genç çiftler, düğüne katılan davetliler ile bol bol fotoğraf çektirerek, mutlu günlerini ölümsüzleştirdiler.

Biz de Hakimiyet Gazetesi olarak, Kılıçarslan ve Özgen ailelerini tebrik eder, Zeynep ve Abdullah çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz.