CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Antalya’da yaşayan Çorumlu dünürü Orhan Nadir vefat etti.
Antalya’nın Muratpaşa İlçesi Meydan Kavağı Mahallesi Ekşioğlu Sitesi’nde ikamet eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Azime Aslı Nadir’in Ziraat Mühendisi eşi Cenk Nadir’in babası Orhan Nadir yaşlılığa bağlı olarak 82 yaşında hayatını kaybetti.
Eşet Nadir ile evli olan 2 çocuk babası merhum Orhan Nadir’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Antalya 12.Cadde Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
CHP 7.Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte cenazeye katılacağı öğrenildi.
Editör: Atila Çiğdem