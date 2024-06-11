Ev sahiplerinin kira gelirinin 33 bin liraya kadar olan kısmına vergi istisnası uygulanıyor. Bu tutar her yıl yeniden artırılıyor. 2023’te elde ettiği kira geliri 33 bin liranın altında kalanlar istisna sayesinde hiç vergi ödemedi. Daha yüksek kira geliri elde edenler de 33 bin TL düştükten sonra kalan gelirleri üzerinden vergi ödedi.

Bu kapsamda bir süredir konuşulan yeni vergi reformu yasa taslağında bu istisnanın tamamen yürürlükten kaldırılması için madde konmuştu. Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre, ancak ev sahibi ve kiracılar düzenlemeye tepki gösterdiği öğrenildi. Hatta AK Parti içerisinden de komisyona, “Ev sahiplerinin büyük çoğunluğu kiradan geçiniyor. Yeni düzenleme direkt onları vurur. Çok evi olan zengin etkilenmez, çünkü istisnadan zaten bir ev için yararlanıyorlar” uyarısı geldi.

Bu uyarı ve tepkiler üzerine vergideki istisnayı kaldıracak maddenin taslaktan çıkarıldığı öğrenildi.

DÜŞÜK KİRADA VERGİ ARTINCA ZAM KAÇINILMAZ OLACAKTI

İstisnanın kaldırılmasıyla birlikte en çok evini düşük tutarlarla kiraya veren ev sahiplerinin vergi yükü artacaktı. Örneğin evini 5 bin lira kiraya veren bir ev sahibi 33 bin liralık istisna sayesinde 3 bin 910 lira vergi ödedi. Yeni sistemde aynı vergi 9 bin liraya çıkacak, dolayısıyla geçimi daha da zorlaşan ev sahibi kiraya zam yapmak zorunda kalacaktı. Aynı şekilde 10 bin lira kira alınan ev için ödenen vergi 11 bin 559 liradan 19 bin liraya, kirası 15 bin lira olan evin vergisi 20 bin liradan 31 bin liraya çıkacaktı.

GAYRİMENKUL VERGİSİNDE GERİ ADIM YOK

Öte yandan bayramdan hemen sonra Meclis’e sunulması planlanan vergi paketinin içerisinde ayrıca evini 5’inci yıldan sonra satanlardan da vergi alınması, ikinci ve daha fazla evi olanlara kademeli ilave emlak vergisi ve tapu harcı getirilmesi, gayrimenkul satışlarının düşük belediye rayici yerine gerçek piyasa değeri üzerinden yapılması gibi düzenlemeler de bulunuyor. Bu düzenlemelere de tepki geldiği, ancak henüz maddelerin taslakta yerini koruduğu bildirildi.