Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu Badminton’da Türkiye ikincisi oldu.

Pazar günü şehit edilişinin 7. ölüm yıldönümünü etkinliklerinin yapıldığı gün ismi verilen okul Badminton’da Türkiye ikinciliğini kazandı.

Bartın’da düzenlenen ve 6-9 Haziran tarihleri arasında yapılan Okul Sporları Küçük Erkekler Badminton Türkiye Şampiyonasında Osmancık Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu antrenörleri Eren Murat Güngör yönetiminde Furkan Alnıdelik, Çağan Boyar, Musab Şerbetci ve Kıvanç Gökgöz’lü kadrosu ile mücadele etti.

Grubunda ilk maçında Antalya İstiklal Şehit Süleyman Gür Ortaokulu, Samsun Atatürk Ortaokulunu 3-2, İstanbul Gaziosmanpaşa Ortaokulunu ise 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Yarı final maçında diğer grup ikincisi İzmir Gümüldür Öğretmen Emine Yazlalı Ortaokulunu’nu da 3-2 yenen temsilcimiz Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu finale yükseldi.

Finalde kendisi gibi namağlup Erzincan Mehmetçik Ortaoku’na 3-1 yenilen Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu ikincilik ödülünü alırken üçüncülük kupası ise Samsun Atatürk ortaokulunun oldu.

Antrenör Eren Murat Güngör şehadetinin yedinci yılında bir kez daha rahmet ve minnetle andıkları bir günde onun adını yaşattıkları ve böyle bir başarı ile gururlandırdıkları için çok mutlu olduklarını belirterek; ‘Ekibimle birlikte öğretmenimizin ruhuna armağan ediyoruz ruhu şad olsun. Bizlere verdikleri destekten dolayı Okul Müdürümüz Sefa Kavalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Kaymakam Ayhan Akpay’a şahsız ve sporcularım adına bir kez daha teşekkür ediyorum’ dedi.