Artan kiralar, Türkiye'nin gündemindeki yerini korumaya devam ederken fahiş kira artışlarını önlemek üzere yürürlüğe sokulan ve konutlarda kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemeye dair, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi tarafından emsal niteliğinde bir karar verildi.

Milliyet’te yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arabulucu Avukat Umut Metin şu ifadeleri kullandı:“Aslında buradaki karar yüzde 25 sınırına ilişkin değildir. Başka bir karar verilme durumu söz konusu. Kira tespit davalarında 5 yıldan sonra kira sözleşmelerine ilişkin kira bedeli tespit davası açılabiliyor. Bu davalarda kiralanan taşınmazın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutuluyor. Şunu söylemek gerekirse bir kira sözleşmesinin 5’inci yılına varmadık ancak kiralar öyle bir değişti ki kira tespit davası da açamıyoruz. Burada mülk sahipleri ‘peki ne yapacağız?’ diye düşünüyorlardı. İşte burada kira uyarlama davalarının açılabileceğini söylüyoruz.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin 54. Hukuk Dairesi kararında bu davanın bir uyarlama davası olduğu görülüyor. Bu ne demek? Mülk sahipleri 5 yıldan önce ekonomik gelişmeleri gerekçe göstererek kiranın düşük kaldığını belirtiyorsa yani bir binada kiracı 3 bin TL’ye oturuyor, diğer dairede 20 bin TL’ye oturuluyorsa burada büyük bir orantısızlık olacağı için bu tip durumlarda uyarlama davasının açılabileceğini görüyoruz.



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Burada ‘yüzde 25 kira sınırlaması adildir, değildir’ şeklinde bir açıklama yok. Sadece yaşanan koşullardan dolayı yüzde 25 sınırı hiç dikkate alınmıyor, çünkü uyarlama davalarında yüzde 25’e tabi olma yok, emsallerine göre kira belirlenmesi anlamına geliyor. Burada mahkemenin bir karar verdiğini anlıyoruz.



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Kira uyarlama davalarının 5 yıldan önceki dönemlerde de açılabileceğini söylemektedir. Bu karar oldukça yerindedir. Ancak karar yüzde 25 adildir, değildir ifadesini içermiyor.”