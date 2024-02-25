Ev sahipleri tarafından uygulanan fahiş fiyat artışları milyonlarca kiracıyı mağdur etmiş, bu duruma çözüm olarak kira oranlarına yüzde 25 sınırlama getirilmişti.

Düzenleme 1 Temmuz 2024'te sona eriyor.

Yüzde 25 kira artışı uygulamasına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "1 Eylül'den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

Ev sahipleri tarafından uygulanan fahiş fiyat artışları milyonlarca kiracıyı mağdur etmiş, bu duruma çözüm olarak kira oranlarına yüzde 25 sınırlama getirilmişti.

Düzenleme 1 Temmuz 2024'te sona eriyor.

"Yüzde 25 kira artış uygulaması sürecek mi?"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı tv100 canlı yayınında, "Yüzde 25 kira artış uygulaması sürecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

Yılmaz Tunç, "Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüzde 25'le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak. Tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu" ifadelerini kullandı.

"25 kira artışı durumunun sürmesine ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor"

Kira davalarında arabuluculuk konusuna değinen Bakan Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

1 Eylül'den itibaren kira davalarında arabuluculuk uygulamasını başlattık. Kiracı ya da kiraya veren eğer hem kira miktarıyla ilgili hem de tahliyeyle ilgili bir dava açmak istiyorsa dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğunu getirdik. Tüm Türkiye genelinde kira uyuşmazlıklarında arabulucuya başvurular 1 Eylül'den itibaren şu ana kadar 21 Şubat itibarıyla 129 bin 259. Arabulucuya başvurular olmasaydı bunların hepsi davaya intikal edecekti. Bu 129 bin 259'dan 69 bin 239'u anlaşmayla sonuçlandı. Şu gelinen noktada yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor.