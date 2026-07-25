Kırıkkale'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilen yolcu otobüsündeki yaralı sayısı 40'a yükseldi.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum kara yolunun Kimeski Mahallesi mevkiinde, yol yapım çalışmalarının sürdüğü bölgede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Kars'a sefer yapan Doğu Kars firmasına ait, Cevdet K. idaresindeki 44 PU 999 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi

. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otobüsten çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılardan 20'si Yüksek İhtisas Hastanesi'ne, diğer 20'si ise Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yahşihan Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman ile Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Jandarma ve polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.