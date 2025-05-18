Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik saklandıkları adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

UYUŞTURUCUYU KIYAFETE EMDİRMİŞLER

Operasyonlarda, M.M.A. (41), S.S. (25), Z.G. (42) ve B.C. (38) yakalandı. Narkotik arama köpeği MİA ile yapılan aramalarda ise kıyafete emdirilmiş vaziyette 1 kilo 400 gram ve 3 parça halinde 36,3 gram olmak üzere toplam 1 kilo 436,3 gram narkotik madde geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.M.A., S.S. ve Z.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.