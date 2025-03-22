Çorum 'un Kargı ilçesinde dini nikahlı eşinin ablasını öldürüp altınlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Hatice Kış'ın (76) Akkise köyündeki evinde 13 Mart'ta 8 yerinden bıçaklanarak öldürülmesi ve cesedinin ateşe verilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kış'ın kız kardeşinin dini nikahlı eşi Murat Arıkan'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin Kargı Adliyesi'ne sevk edildiği sırada, polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye götürülen cinayet zanlısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Cinayetin aydınlatılması için yürütülen soruşturma kapsamında, dün gözaltına alınan Kış'ın kız kardeşinin dini nikahlı eşi Murat Arıkan, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf etmişti.

Şüphelinin evden aldığı altınlar, jandarma ekiplerince gömüldüğü yerden çıkarılmıştı.

Akkise köyünde yaşayan Eşref Kış, 13 Mart'ta teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış'ın yanmış cesediyle karşılaşmıştı.

Ekiplerce yapılan incelemede 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılan Hatice Kış'ın cesedinin yakıldığı, şüphelinin, Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile birkaç gün önce ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını gasbederek evden uzaklaştığı tespit edilmişti.