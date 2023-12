Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sarıyer Tarabya’da bir adam kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki şahsı barıştırmak için ayarladığı arabuluculuk buluşması sonrasında evine gireceği esnada silahla göğsünden vuruldu.

Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri olayla ilgili 3 şahsı gözaltına aldı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Ömertepe mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre eski sevgili olan Özlem Y. ile Akif Mehmet Ö. bir süre önce anlaşamayarak ayrıldı. Bu süreçte Özlem Y. Yunus Emre E. ile ilişki yaşamaya başladı.

Ancak Özlem Y. bir süre sonra bu kez de Yunus Emre E. ile ayrıldı. İlişkisinin Akif Mehmet Ö. yüzünden bittiğini iddia eden Yunus Emre E., ona ölüm tehditleri savurmaya başladı.

Bu durumdan haberdar olan Akif Mehmet Ö.’nün arkadaşı Cemil Can Çırak da husumeti sonlandırmak ve tarafları barıştırmak için arabuluculuk yaptı. Arabuluculuk buluşması sonrası taraflar konuşarak ayrıldı.



Arabuluculuk buluşması sonrası vuruldu

Olay günü Akif Mehmet Ö., arkadaşı Cemil Can Çırak ile görüştükten sonra onu evine bıraktı. O esnada evin önüne araçla gelip arkadaşları Yusuf B. ve Ali Emir D. ile birlikte bekleyen Yunus Emre E., Cemil Can Çırak’a evine gireceği esnada silahla ateş açtı.

Göğsünden vurulan Çırak, kanlar içerisinde yere savrularak ağır yaralandı. Saldırının ardından Yunus Emre E., geldiği araca binerek hızla kayıplara karıştı.



Hastanede hayatını kaybetti

Olayın ardından sesleri duyan mahalleli sakinleri ağır yaralı Cemil Can Çırak’ı araçla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Çırak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Sarıyer Asayiş polisi 3 şahsı yakaladı

Yaşananların ardından çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri Burak K., Özlem Y. ve Akif Mehmet Ö.’nün ifadesine başvurdu.

Olayı gerçekleştiren şahsın Yunus Emre E. olduğunun belirlenmesi üzerine polis harekete geçti.

Şahıs Maden Mahallesi’ndeki olaydan kısa bir süre sonra araçtaki 2 şahısla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şahıs, ifadeleri alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.