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Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi(TTO) Anonim Şirketi ile Çorum Teknokent arasında ortak çalışmaları içeren işbirliğine gidildi.

İşbirliği protokolü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Çorum Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal tarafından imzalandı.

Yapılan protokol ile imkan ve bilgi birikimlerinin karşılıklı kullanımını, yeni teknoloji ve süreç geliştirme aşamalarında karşılıklı katkı sağlayarak kalite ve verimlilik arttırıcı sonuçların elde edilmesi hedefleniyor.

Yapılan işbirliği ile Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi, Çorum Teknokent bünyesinde yer alan ya da yeni gelen girişimci kişilere/firmalara proje, fikri sınai mülkiyet hakları ve uzmanlık alanlarını kapsayan konular için destek hizmeti sağlayacak. Aynı zamanda proje hazırlama ve başvuru konuları için destek verilecek.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketinin öne çıkan fikirleri Teknokent imkanlarıyla buluşturacağını söyleyerek şunları kaydetti: “TTO Anonim Şirketimiz ile Çorum Teknokent arasında bilgi birikimlerinin karşılıklı kullanımı ve ortak Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları yapmak üzere işbirliği protokolümüzü imzaladık. Verimli çıktılar alacağımıza inandığım güzel bir işbirliğini daha başlatmış bulunuyoruz. Başkanımız Çetin Başaranhıncal başta olmak üzere Çorum Teknokent yönetimine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İmza törenine Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Hitit Üniversitesi öğretim üyesi, Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kurtbaş, Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Teknokent ve ÇTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarıaslan ile Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi yöneticileri katıldı.