Türk Kızılayın gerçekleştirdiği "4. Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri" töreni İstanbul'da yapıldı.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenin açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yazılı mesajı okundu.

Emine Erdoğan'ın mesajında, "Gönüllülük insanın kalbindeki güzellikleri dünyaya yansıtabilme sanatıdır. Zamanını ve enerjisini hiç tanımadığı kişilere adamak yalnızca ruhları merhametle yoğrulanların başarabileceği bir erdemdir. Bu erdemin dünya nimetleriyle ölçülemeyeceğine inanıyorum. Başkalarının acısına bigane kalamayan gönüllüler, insanoğluna bahşedilmiş en büyük armağandır. İnsanın insana şifa olduğunu her adımlarıyla hatırlatır, sessiz dualara cevap veren isimsiz kahramanlara dönüşür." ifadeleri yer aldı.

Her türlü ayrımcılıktan uzak iyilik elçilerinin yolunu kaybetmiş bütün ruhlara ilham vermesini temenni eden Erdoğan'ın mesajında şunlar kaydedildi:

"Kızılay, 156 yıldır yalnızca bir yardım kurumu değil, milletimizin vicdanının aynasıdır. Dünyanın dört bir yanına şefkat eli uzatırken, ülkemizi insani yardım alanında, en cömert millet yapmanın gururunu taşır. Yeryüzünü daha güzel ve yaşanabilir kılmak için attığı her adım gönül kapılarını aralar. İyiliğin soylu bir direnişe dönüştüğü çağımızda gönüllülüğü yaygınlaştırmak amacıyla bu anlamlı organizasyonu düzenleyen Kızılaya en derin şükranlarımı sunuyorum. 'Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödülleri'nin sevgi ve dayanışmanın gücünü hatırlatarak insanlığın yeniden dirilişine vesile olmasını tüm kalbimle diliyorum."

- "Mazlumlar bir sıkıntı olduğunda

kırmızı yelekli gönüllüleri arıyor"

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Kızılayı 1984 Erzurum depreminde deprem korkusu geçene kadar kaldığı çadırda tanıdığını anlattı.

Kızılayın bilinen birçok çalışmasının ötesinde işler yaptığına şahit olduğunu kaydeden Gül, "Kimi zaman Suriye'de ki bugün çok önemli bir gün. Suriye'deki zulmün son bulduğu, mazlumların galip geldiği bir süreçte, her mazlumun, her garibanın yanında Kızılayı gördük. Diğer sivil toplum kuruluşlarının da çok önemli katkısı oldu ama Kızılayın farkı şuydu, Kızılay diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu çalışmayı yapıyordu. Kırmızı yelekliler yoksa, sizler yoksanız, dünyanın bütün yardımlarını da yapsak, orada hiçbir eksiklik kalmasa da çok şey eksik. Dünyanın herhangi bir bölgesindeki mazlumlar bir sıkıntı olduğunda kırmızı yelekli gönüllüleri, yani sizleri arıyor. Buna şahitlik ettik." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Gaziantep'te bulunduğunu ifade eden Gül, olayın ilk anından itibaren Kızılayın, gönüllüleriyle birlikte alanda olduğunu ve çözümün parçası olmak için gayret gösterdiğine şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Ödül alanları tebrik eden Gül, "Kızılayımızla gurur duyuyoruz. İnşallah Türkiye'de de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gönüllülerin gayretiyle, biz kamu görevlilerinin desteğiyle Kızılayımızı bir adım daha ileri götüreceğiz." diye konuştu.

- "Sessiz kahramanlar"

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise gönüllülüğün herkesin ucundan tutması gereken bir iyilik zinciri olduğuna inandıklarını söyledi.

Yılmaz, "Gönüllülük yalnızca bir eylem değil, bir kalp meselesidir; dünyanın dört bir tarafında sınırları, dilleri aşarak iyilik için koşan insanların ortak dilidir. Belki de bu yüzden gönüllüler insanlığın sessiz kahramanıdır." dedi.

2024 yılının deprem, sel, yangın gibi afetler ve kadınların, çocukların, masumların hedef alındığı savaşlarla geçtiğini belirten Yılmaz, Gazze'deki mağduriyetin daha kötüye gittiğini ifade etti.

Yılmaz, "Bugün ateşi bir gün Lübnan'da, başka bir gün Suriye'de görüyoruz. Bugün Sudan'ın, Somali'nin, Yemen'in, Afganistan'ın kendi sorunlarıyla boğuştuğunu biliyoruz. Deprem bölgesindeyse kardeşlerimiz yeni hayatlarını kurmanın çabasını veriyorlar. Biz Türk Kızılay olarak gönüllülerimizin desteği sayesinde dünyanın dört bir tarafında Kızılay bayrağını, umudun bir simgesi olarak dalgalandırmaya devam ediyoruz." dedi.

Türk Kızılayın gönüllü sayısının 370 bini aştığını vurgulayan Yılmaz, "Bu gönüllüler ihtiyaç anında bizim yanımıza koşan sessiz kahramanlarımız. Sizler, insanlık için çalışan, büyük bir iyilik ordusunun yorulmaz neferlerisiniz. Gönüllülük aslında insanlığın en karanlık senaryosuna karşı verdiği en güçlü cevaptır. Her bir gönüllü yalnızca bireysel bir kahraman değil aynı zamanda toplumsal bir dönüşümün de aktörüdür." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin hayatın her alanında dönüştürücü güç olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Gönüllülüğü de bu değişimden ayrı düşünmüyoruz. Gönüllülük teknolojiyle buluştuğu zaman yalnızca daha erişilebilir olmakla kalmıyor aynı zamanda daha etkili ve organize bir yapıya da dönüşüyor. Gönüllülüğü sadece bir bireysel sorumluluk olarak değil, toplumun geneline dayanan bir dayanışma hareketi olarak görüyoruz." diye konuştu.

- "Gelecek sene 500

bine ulaşacağız"

Yılmaz, "gonulluol.org" platformu ile gönüllülerin hızlıca kayıt olabildiklerini, yeteneklerine uygun görevleri bulabildiklerini ve eğitimlere erişip görevlerini dijital ortamda takip edebildiklerini aktardı.

Platform üzerinden 25 binden fazla görevin başarıyla tamamlandığını, 1 milyon saatten fazla gönüllü görevin gerçekleştiğini kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz Kızılay gönüllüleri, bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakarak, sadece iyilik temelinde birbirimizin elini sıkıca tutacağız ve hiçbir zaman bırakmayacağız. Biz Kızılaycılar birisine yardım ederken dinine, diline, ırkına, kim olduğuna bakmadan sadece insan olduğu için yardıma koşacağız. Biz sadece bu kadar olmayacağız kendi sayımızı artıracağız, çevremize ışığı yayacağız ve gelecek sene 500 bine ulaşacağız. Bizler, belki yorulacağız ama durmayacağız, bazen üzüleceğiz ama ümitsizliğe kapılmayacağız. Önümüze engeller çıkacak ama yılmayacağız. Bizler, bu aldığımız ışığı, gelecek nesillere de bırakabilmek için, gelecek neslimize iyiliği öğretmek için sorumluluk alacağız."

- Ödüller

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thomson, Dr. Shariq Ahmed Siddiqui, sporcu Mesut Özil, sanatçı İpek Açar Kömürcü, araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Masterchef Türkiye şefleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğinde belirlenen isimler ödüllerini aldı.

Konuşmaların ardından ödül töreninde, kurduğu "Umut Dalı" projesiyle bugüne kadar 50 bin çocuğun hayallerini gerçekleştiren Ömer Paşayikt, "İlham Veren Gönüllü Ödülü"ne layık görüldü ve ödülünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'dan aldı.

NAK Arama Kurtarma'nın gönüllü kadınları ile Hatay'da tarihi mirası korumak için özveriyle çalışan 15 kadın gönüllüden oluşan Deprem Bölgesi Kazı Başkanlığı, "Afetin Gönüllüsü Ödülü"nü paylaştı.

Amasya Otizm Derneğinde gönüllü antrenör olarak otizmli çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veren Berkay Mert Özyurt, "Sporun Gönüllüsü" ödülünü alırken, bir bisiklet kazası sonrası vücudunun yüzde 98'i felç kalan Erkan Hürnalı, "Engelleri Aşan Gönüllü" ödülünün sahibi oldu.

Engelli ve yoksul çocuklara ücretsiz diş tedavisi sunan gönüllü hekimlerden oluşan Engel Tanımayan Diş Hekimliği Derneği, "Sivil Toplumun Gönüllüsü Ödülü"ne, "Meleklerin Abisi" olarak bilinen ve kanserle mücadele eden çocuklara umut olan Yasin Kirazlı "İletişim Gönüllüsü Ödülü"ne, 81 ilde yürüttüğü gönüllülük faaliyetleriyle Türk Telekom "Kurumsal Gönüllü Ödülü"ne, 16 yıl boyunca Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde çalışmalarını sürdüren, doktor ve insani yardım gönüllüsü Prof. Dr. Mads Gilbert de "Evrensel Gönüllü Ödülü"ne layık görüldü.

Filistin Kızılayı Gönüllüleri, "Kızılay-Kızılhaç Gönüllüsü Ödülü"ne layık görülürken, ödülü Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'dan aldı.

Faed Mustafa, Gazze'de faaliyet gösteren tüm gönüllülere teşekkür ederek, gönüllülerin orada bulunmasının insani bir görev olduğunu herkese gösterdiğini ve birlikte sabrederek ve çalışarak başaracaklarını kaydetti.

Fatma Meriç Yılmaz da "Oradaki kadınların, masumların, çocukların her zaman yanında olacak mıyız? Orada sonuna kadar iyilik için bir arada olmaya devam edecek miyiz?" diyerek salondaki gönüllülerden söz aldı.

Mardin'de "Şeyhmus Amca" olarak bilinen, fidan diken, yeşil çevre için yaptığı özverili çalışmasıyla örnek olan Şeyhmus Erginoğlu da "Kızılay Özel Ödülü" ile onurlandırıldı.

Türk Kızılayın dijital gönüllülük platformu "gonulluol.org" üzerinden elde edilen veriler doğrultusunda, Türk Kızılay bünyesindeki yapı ve gönüllülere de Türk Kızılay Kurum İçi Ödülleri takdim edildi.

Kurum içi ödül alanlar ise şöyle:

"Hatay İl Merkezi gonulluol.org sitesini en etkin kullanan Kızılay İl Merkezi, Kartal Şubesi gonulluol.org'u en etkin kullanan Kızılay İlçe Şubesi, Genç Kızılay Çanakkale gonulluol.org'u en etkin kullanan Genç Kızılay Topluluğu, Kızılay Kadın Çorum gonulluol.org'u en etkin kullanan Kızılay Kadın Topluluğu, Kızılay Engelsiz Urla gonulluol.org'u en etkin kullanan Kızılay Engelsiz Topluluğu, Kilis İl Merkezi 2024 yılı nüfusa oranlı en fazla gönüllü kazanımı yapan il, Akdağmadeni Şubesi 2024 yılı nüfusa oranlı en fazla gönüllü kazanımı yapan ilçe, Nebile Akdaş en fazla göreve katılan Kızılay gönüllüsü."

Ödül alanlar ile jüri üyeleri ve protokol üyelerinin aile fotoğrafı çektirmesiyle tören son buldu.(AA)