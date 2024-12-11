İstanbul Devlet Tiyatrosunun ‘Kırmızı Küre’ isimli tek perdelik oyunu Çorum’da sanatseverlerle buluşacak.

Pınar Akkuzu’nun yazdığı ve Güray Dinçol’un yönettiği çocuk oyunu 13 Aralık Cuma günü 10.30 ila 13.30 saatlerinde 14 Aralık Cumartesi günü ise saat 13.30’da Çorum Devlet Tiyatrosu Salonunda sahnelenecek.

Oyunun konusu ise şöyle:

“Ester yaşama ve dünyaya karşı oldukça meraklı bir kız çocuğudur. Bir gün havada asılı duran kırmızı bir küreyle karşılaşır. Zamanla onunla arkadaş olur. Sessiz küre kendinden hiç bahsetmemekte ve zaman zaman kaybolmaktadır. Kürenin ne olduğunu öğrenmek isteyen Ester, yetişkinlere sorular sorarak merakını gidermeye çalışır. Ama kimse Esterin sorularını ciddiye alıp onun merakını gidermez.

Ester merakını ve küreyle ilgili bilmek istediklerini başkalarının yanıtlarında ararken, küreyle arkadaşlığı ilerler. Küreyle bağ kurdukça aslında yaşamdan edineceği deneyimlerin, dışarıdan aldığı bilgilerden çok daha öğretici olduğunu kavrayacak, küreye dair merakını ve sorularını bu deneyimleriyle tek tek giderecektir.

Oyunun biletleri 40 TL’den satışa sunuldu.