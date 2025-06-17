Türkiye Kızılay Derneği Çorum Giyim Evi, evlilik hayali kuran genç kızlara gelinlik, nişanlık ve kına kıyafeti desteği veriyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Kızılay Kadın Kolları Başkanı Fatma Paşaoğlu, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte kampanya başlattıkların söyledi.

“Çorumlu hayırseverlerin bağışladığı hiç giyilmemiş gelinlikleri, evlilik hazırlığı yapan çiftlere hediye edeceğiz” diyen Fatma Paşaoğlu, Kızılay Giyim Evi’nin kurulduğu günden bu yana yüzlerce genç kıza gelinlik hediye ettiğini hatırlattı.

İhtiyaç sahibi ailelerin evlilik çağına gelmiş çocukları başta olmak üzere talep eden tüm çiftlere yardımcı olmaya çalışacaklarını vurgulayan Paşaoğlu, “Gelinlik hediyemizden istifade etmek isteyenler 0552 168 16 57 numaralı iletişim hattımızdan veya Yunus Emre İş Merkezi 3. Kat’ta bulunan giyim evimizden detaylı bilgi alabilirler detaylı bilgi alabilirler” diye konuştu.