“Kültür ve Gençlik Buluşması” projesi kapsamında Almanya’ya giden Çorum Güzel Sanatlar Lisesi Çorum’a döndü. Proje, Güzel Sanatlar Lisesi’nin tarihinde, yurt dışı projesi çatısında ilk ve tek olma özelliği taşıyor.

İlki 2022 yılında Bad Nauheim Musik Schule ile Çorum Güzel Sanatlar Lisesi arasında “Kültür ve Gençlik Buluşması” adı altında gerçekleşen projenin bu yıl üçüncüsü yapıldı. Projeye bu sene Muğla Güzel Sanatlar Lisesi de dâhil oldu. Böylece köprü daha da sağlam bir hâl aldı. Bu senenin ilk buluşması Nisan ayında Muğla’da yapıldı.

Koordinatör öğretmenler Başak Bolman, Sacide Önsöz ve Damla Keklik’in çalışmaları ve proje sponsoru Türk- Alman Vakfı’nın destekleri, proje ortağı okul müdürlüklerinin inisiyatifleriyle, 6–13 Haziran tarihlerinde Almanya ayağı gerçekleşti.

Bir araya gelen üç okulun müzik öğrencilerinin ilk iki günü, onlar için özel ayarlanmış olan müzik kampında geçti. Aylar öncesinden tasarlanan eserler, notalar, çalışmalar burada masaya yatırıldı. Orkestra aynı çatı altında tek bir vücut olarak burada yeni haline alıştı. Eksiklerin tamamlanması, nüanslar, tüm kompozisyon burada son şeklini aldı. Bir yandan üç farklı ilden gelen müzik öğrencileri Muğla’da başlayan dostluklarını yine burada pekiştirdi. Farklı mekânlarda dinletiler yapıldı. Gerçekleşen konserlere Türk ve Alman ailelerin ilgisi büyük oldu.

Ayrılık vakti her sene olduğu gibi bu sene de zor oldu. Gözyaşları ile ayrılan çocuklar, aileler… Güzel konserler, güzel dostluklar, sağlam köprüler bırakarak bu sene de geçti.

