Çorum futbol klasman hakem ve gözlemcileri devre arası seminerine online olarak katıldılar.

Futbol Federasyonu tarafından 2024-25 sezonu devre arası Klasman, Bölgesel hakem ve gözlemcilerini online olarak yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü Seminer Salonu’ndan yapılan online eğitim seminerine Klasman Hakemi Ahmet Ecevit, Bölgesel Hakem Ertuğrul Ramazan Boyraz ve Abdullah Enes Gökgüney, Bölgesel Kadın hakem Nuriye Çınar Bal ve Bölgesel Gözlemciler Özcan Genel ve Mustafa Bıçakcı katıldılar.

Online olarak yapılan seminerde görüntülü analiz yapılarak bunlarla ilgili olarak bilgilendirme yapıldı.