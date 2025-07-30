Çorum Yüzme Antrenörü Çetin Koçak’ın görev yaptığı Para Yüzme Milli takımından tarihi başarı.

20-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da yapılan EPYG - European Para Youth Games (Avrupa Gençlik Oyunları)nda Türk lilli takımı 13 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Genç sporcuların Avrupanın en iyi yüzücüleri ile girdikleri zorlu yarışta iki altın yedi gümüş ve dört bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandılar. Milli takım antrenörü Çetin Koçak bu önemli organizede genç sporcuların elde ettikleri başarının gelecek adına gurur verici olduğunu belirterek sporcuları teknik ekibi ve her türlü imkanı sağlayan Federasyon Yönetimine teşekkür etti.