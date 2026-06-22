Arca Çorum FK'da taraftarların merakla beklediği kombine fiyatları açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada; geçen sezon kombinesi olanlar için ayrıcalık tanınacak ve öncelikli kombine satışları 25 Haziran Perşembe saat 12.00'da başlayacak, 26 Haziran Cuma günü saat 18.00'a kadar devam edeceği belirtildi.

GEÇEN SEZON KOMBİNESİ OLANA YÜZDE 25 İNDİRİM

Ayrıca 2025-2026 sezonu kombine sahipleri, öncelikli satış döneminde genel kombine fiyatları üzerinden %25 indirim avantajından yararlanabilecek.

GENEL KOMBİNE SATIŞLARI 27 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Genel kombine satışları ise 27 Haziran Cumartesi saat 10.00'da internet üzerinden devam ederken, 27-28 Haziran tarihlerinde Merkez Saat Kulesi Hürriyet Parkı’nda bulunan Passolig gişesinden de gerçekleştirilecek.

Kombine fiyatları ise şu şekilde açıklandı;

Kale arkası 9 bin TL

Doğu tribünü 20 bin TL

Sağ-sol kapalı tribünü 40 bin TL

VİP (A-B-E) tribünü 60 bin TL

Özel VİP tribünü 100 bin TL