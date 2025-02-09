İstanbul'da Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Rasimpaşa Mahallesi Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak kesişiminde buluşan iki kişinin durumundan şüphelenen ekipler, 29 yaşındaki Selin Dilmaç’ın üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu buldu.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine Dilmaç’ın evinde arama yapan ekipler, 759,32 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

KOMEDYEN OLARAK SAHNE ALIYOR

Tutuklanan Dilmaç, İstanbul’daki bazı programlarda komedyen olarak sahne alıyor.

PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Programlarından kesitleri sosyal medyada da yayınlanan Dilmaç’ın bir performansında, Beyoğlu’nda 13 Kasım 2022’de terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi’ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısı hakkındaki söylemleri tepki çekmişti.

Bombayı caddeye bırakan ve 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1794 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Ahlam Albashir'i kadın olduğu için övücü cümleler kullanan Dilmaç’ı, birçok sosyal medya kullanıcısı eleştirmişti.

"TERÖRİST KADIN GÖRMEK GURURLANDIRIYOR"

Komedyen 'feminizm' adı altında şu skandal sözleri kullanmıştı:

Taksim'de bir kadın uzaktan kumandayla bankta oturarak bir bomba patlatmıştı. Çok üzücü, elim bir olaydı. Ama ben düz bir kadın olarak şöyle düşünmeden edemiyorum. Terörizm ne kadar korkunç, insanlık dışı bir şey olsa da; kadınlarımızı o alanda da görmek gururlandırıyor açıkçası. Kadın teröristler de var canım yani. Sonuçta feminizm bu değil mi? Kadınların hayatın her alanında eşit bir şekilde olması.

DİNİ DEĞERLERLE DALGA GEÇTİ

Sahnelerde sözde "stand-up" gösterileriyle milli ve manevi değerleri heden alan Selin Dilmaç'ın skandalları bununla da sınırlı değil.

"Yaratım sürecim sancılı oluyor" ifadeleriyle Allah'a şirk koşan Dilmaç dört büyük melekleten de "ekip arkadaşı" diye bahsederek rezilliğin dozunu artırdı.

Dilmaç, dini değerlerle şu sözleri kullanarak dalga geçmişti:

Hiç düşündünüz mü... Ya Beyoğlu 2021 Allah'ın olgunluk eseriyse... Yani canımızı dişimize taktık bu proje için gerçekten: Ekibim Azrail, İsrafil, Mikail Cebrail… Mikail'e teşekkür etmek istiyorum. İşte bir sahnede kar yağdıracaktık. İşte bir evsiz donarak ölecekti falan tam istediğim karı yağdırdı inanır mısınız tam kafamdaki kar. Hiç düşündünüz mü... Ya Beyoğlu 2021 Allah'ın olgunluk eseriyse... Yani canımızı dişimize taktık bu proje için gerçekten: Ekibim Azrail, İsrafil, Mikail Cebrail… Mikail'e teşekkür etmek istiyorum. İşte bir sahnede kar yağdıracaktık. İşte bir evsiz donarak ölecekti falan tam istediğim karı yağdırdı inanır mısınız tam kafamdaki kar.

HZ. ADEM VE HZ. HAVVA İLE ALAY ETTİ

Dilmaç başka bir gösterisinde de Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgilide ağza alınmayacak ifadeler kullanarak ezan vakitleriyle de alay etti.

Dilmaç, "İlk cennetten kovulduklarında Kadıköy'e mi taşındılar? 2+1 evde sürekli sevişiyorlar, sabah-akşam-ikindi vakti." diyerek ahlaki ve dini hassasiyetleri hedef aldı.

HAPSE GİRSEYDİM RAHATLARDIM

Gösterisinde manevi değerlere yönelik açık bir saldırı gerçekleştiren İslam'la alay eden Dilmaç'ın bir gösterisinden de bundan herhangi ceza almadığını anlattı.

Selin Dilmaç, gösterisi sırasında, "Bu din bizim afyonumuz. Şaka yapıp linç yemedim, hak ettiğim gibi bir hapse girseydim rahatlayacaktım zaten" diyerek dini değerlere hakareti meşrulaştırmaya çalışmıştı.