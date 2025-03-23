Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1819/1 Sokak'ta bulunan apartmanın önünde meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Yusuf Bayrak ile komşusu arasında araç park meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile iki aile arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgada 2 otomobilin camları kırıldı. Silahlı, taşlı, sopalı kavgada 3 kişi darp sonucu, Yusuf Bayrak ise silahla yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan Yusuf Bayrak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Komşuların dün akşam da park ve apartmanın ortak kullanımı konusunda tartışma yaşadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.