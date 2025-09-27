Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından Ankara Adliye'sine getirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık tarafından sorgulanan şüphelilerden 5'i savcılık sorgularının ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemedeki sorgulanan 9 şüpheliden 5'i tutuklanırken 4'ü adli kontrol tedbirleri çerçevesinde serbest bırakıldı.

Buna göre 14 şüpheliden 9'u serbest bırakılırken, 5 şüpheli olan eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı H.A.B., eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / eski Daire Başkan Vekili H.E., eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili H.Z., Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi O.E. ile Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortağı S.Ç. tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

23 Eylül'de düzenlenen operasyonda eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B., eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E., eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z., eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A., ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B., Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon şirketi sahibi O.E., Universe Production Organizasyon şirketi sahibi S.E., Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm şirketi ortakları K.A. ve S.Ç., Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon şirketi ortağı A.A., Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm şirketi ortakları E.D. ve L.E. ve 1 belediye çalışanı olmak üzere toplam 14 kişi gözaltına alınmıştı.