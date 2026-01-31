Çorum’un İskilip ilçesinde köprüden atlamak isteyen genç, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, M.S. (35), henüz bilinmeyen bir nedenle İskilip Köprüsü’ne çıkarak atlamak istedi.

Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkna edilemeyen genci bir anlık dalgınlığından yararlanan jandarma ekipleri yakalayarak köprüden indirdi.

Sağlık kontrolünden geçirilen M. S., ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.