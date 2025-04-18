Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, Köy Enstitüleri’nin 85. kuruluş yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişiminde önemli ve belirleyici rolü olan ve 17 Nisan 1940 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç’un önderliğinde kurulan Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 85. yılını kutladıklarını belirten Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, “Kurulduğu dönemde ülkenin içinde bulunduğu bütün imkansızlıklara rağmen ülkemizin en önemli aydınlanma ışığı olmayı başaran Köy Enstitüleri’nin zengin pratiği, aradan geçen yıllara rağmen hatırlanıyor.

Türkiye’nin toplumsal dönüşümünde, halkçı kamucu eğitim anlayışının inşasında simgesel bir yere sahip olan Köy Enstitüleri, kuruluşunun 85. yılında yalnızca modern ve kapsayıcı bir eğitim modeli olarak değil, aynı zamanda bugün eğitim sisteminde yaratılmaya çalışılan karanlığa karşı hâlâ güçlü bir ışık tutan bir toplumsal mücadele deneyimi olmuştur.

Köy Enstitüleri, 1940’lı yıllarda nüfusun büyük kısmının okuma yazma bilmediği bir ülkede, halkın yaşamına doğrudan dokunan bir eğitim modeli olarak inşa edilmiştir. “Eğitim üretim içinde olmalıdır” şiarıyla hem üretime hem de özgür düşünceye dayanan bir öğretmen yetiştirme sistemini yaşama geçirmiştir. Bu sistemin temelinde laiklik, bilimsellik ve toplumsal fayda ilkeleri yer alırken, bugün iktidarın siyasal ideolojik kuşatması altında eğitim sisteminin dayanması gereken bu temel ilkeler geri plana itilmeye, hatta yok sayılmaya çalışılıyor” dedi.

Türkiye’nin o dönem ekonomik siyasal yönelimi ve politikalarında yaşanan değişimin, benimsenen eğitim politikalarını da doğrudan etkileyerek Köy Enstitülerinin kaldırılması fikrini gündeme getirdiğini kaydeden Kenan Sırma, “Köy Enstitüleri, ezberci olmayan, yaratıcılığı ön plana alan, analitik düşünen, bilimsel, demokratik, laik ve karma eğitim anlayışı benimsendiği için kapatılmıştır. Köy Enstitülerinin kapatılmasını takip eden süreçte, özellikle 1950’li yıllarda bu önemli eğitim deneyimi önce yatılı öğretmen okullarına, ardından yatılı okullara, sonra da normal lise eğitimine yayılarak zaman içinde işlevsiz hale getirilmiş ve zaman içinde etkisizleştirilmiştir. Eğitim Sen olarak 85. yılını kutladığımız Köy Enstitüleri’nin toplumcu eğitim felsefesinin, aklın, bilimin, demokratik öğrenme ve öğretme ortamlarının eğitim sisteminde egemen olması için, herkese eşit ve parasız, kamusal, bilimsel, laik, demokratik, cinsiyet eşitlikçi ve anadilinde eğitim hakkının önündeki engellerin kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)