Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Çorum ziyareti sırasında gerçekleştirilen programlara köy muhtarlarının davet edilmemesine tepki gösterdi.

Kent merkezindeki mahalle muhtarlarının programa çağrıldığını, ancak köy muhtarlarına herhangi bir davet veya bilgilendirme yapılmadığını ifade eden Külcü, köylerin ve kırsalda yaşayan vatandaşların da aynı şekilde önemsenmesi gerektiğini söyledi.

“Köy muhtarlarına hiçbir davet yapılmadı”

Külcü açıklamasında, kamu kurumları ve siyasi temsilciler tarafından gerçekleştirilen programlarda köy muhtarlarının da yer alması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Her programda var maşallah. Köy muhtarlarına AK Parti İl Teşkilatı’ndan olsun, belediyeden olsun hiçbir davet falan bildirilmedi. Köylerimiz de bu şehrin bir parçası. Köyde yaşayan vatandaşlarımızın da sesi, temsilcisi bizleriz.”

“Merkez mahalle vatandaşı önemli de köydeki vatandaş değil mi?”

Muhtarların görev yaptığı yerleşimlerin ayrım gözetilmeden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Külcü, “Mustafa Çiftçi merkez mahalle hemşerisi oldu da köydeki vatandaş el mi yani?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Köylerde yaşayan vatandaşların da devlet büyüklerinin ziyaretlerinde söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan Külcü, köy muhtarlarının sahadaki sorunları en iyi bilen kişiler olduğunu ifade etti.

“Yarın kırsaldan oy istemeyecekler mi?”

Açıklamasında siyasi değerlendirmelerde de bulunan Külcü, kırsal kesimin seçim dönemlerinde hatırlanmaması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bunlar yarın kırsaldan oy istemeyecekler mi? Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın sorunları, beklentileri var. Muhtarlar olarak bizler bu sorunları ilgili mercilere ulaştırmaya çalışıyoruz.”

KÖYDES göndermesi

Külcü, geçmiş dönemlerde yaşanan bazı tartışmalara da değinerek, “Ondan sonra KÖYDES seçimleri gibi ‘vay bize ne oldu’ diye günah keçisi arayacaklar sanırım” ifadelerini kullandı.

Köylerin altyapı, yol, su ve diğer hizmetlerle ilgili beklentilerinin bulunduğunu belirten Külcü, köy muhtarlarının bu süreçlerde daha fazla dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Muhtarlardan eşit temsil çağrısı

Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü’nün açıklamaları, köy muhtarlarının kamu programlarında daha fazla yer alması ve kırsal kesimin taleplerinin dikkate alınması gerektiği yönündeki beklentileri yeniden gündeme getirdi.